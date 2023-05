Benedict Cumberbatch star del film tratto dal libro Grief Is The Thing With Feathers

(Di martedì 16 maggio 2023) IlIs The, scritto da Max Porter, diventerà une il ruolo del protagonista è stato affidato asarà il protagonista diis the, adattamento del romanzo scritto da Max Porter. Il progetto verrà diretto da Dylan Southern e sarà prodotto da Andrea Cornwell con Adam Ackland e Leah Clarke di SunnyMarch. La trama delis themostrerànel ruolo di un padre che inizia a perdere il contatto ...

Smith, con le voci originali di Ben Stiller,, Jada Pinkett Smith, David Schwimmer, John Malkovich, Chris Rock e Nicole Sullivan. I pinguini di Madagascar: Il trailer italiano del ...Per molti è probabile che la nuova avventura connei panni di Stephen Strange possa arrivare prima di Avengers: The Kang Dynasty , attualmente previsto per il 2025.A proposito di Fiennes, avete vistotrasformato in Voldemort dall'intelligenza artificiale Le parole del comunicato stampa di Warner Bros. Discovery annunciavano così il nuovo ...

Benedict Cumberbatch star del film tratto dal libro Grief Is The Thing ... Movieplayer

Il libro Grief Is The Thing With Feathers, scritto da Max Porter, diventerà un film e il ruolo del protagonista è stato affidato a Benedict Cumberbatch.Ecco tutti i dettagli su The Thing With Feathers, il nuovo film con protagonista Benedict Cumberbatch tratto da un romanzo bestseller.