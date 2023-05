Belotti | zero gol in campionato Ma il rinnovo automatico può scattare lo stesso

(Di martedì 16 maggio 2023) In 28 presenze e 889 minuti i gol per il Gallosono. Un po’ meglio ha fatto nelle coppe, grazie alle tre reti segnate in...

... e da questo punto di vista la stagione diè assai deficitaria. Non è un caso che la gara ... In 28 presenze e 889 minuti i gol sono. Un po' meglio ha fatto nelle coppe, grazie alle tre reti ...Tra questi c'è Andrea, con l'ex capitano del Torino che conta ancoragol segnati in campionato. A prendere le difese del Gallo ci ha pensato la collega della Roma femminile Valentina ...La cresta del 'Gallo' resta ancora giù. A Bologna è arrivata un'altra prova opaca perche ancora deve sbloccarsi.gol in Serie A, tre in Europa e uno in Coppa Italia, è questo il misero bottino dell'ex capitano del Torino in maglia giallorossa. Numeri da brividi per un ...

Belotti, zero gol in campionato. Ma il rinnovo automatico può ... Calciomercato.com

Andrea Belotti ha l’amore della gente, ma ora servono i gol La domanda, in fondo, è quella che ognuno dovrebbe farsi in ogni giorno della propria vita: può bastare l’amore per essere felici Può basta ...Il retroscena. L’ex capitano del Torino è in cerca di rilancio dopo l’annata negativa alla Roma Genova – La Serie A è conquistata, c’è ancora la festa di venerdì sera da vivere. Poi sarà tempo di prog ...