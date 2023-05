Belen Rodriguez cade in diretta a Le Iene | “Non c’è nulla da ridere”

(Di martedì 16 maggio 2023) Un inizio col botto per la puntata de Ledel 16 maggio.ha dato il benvenuto al pubblico ballando sulle note della sigla ‘Fallin’ With Me’ dei The Struts e ad un certo punto è caduta per terra. E pensare che il ritornello della canzone dice: “Qualunque cosa accada terrò alta la temperatura. Staindo per me? Staindo con me? Staindo con me piccola? Sì o no? Andiamo! Vieni con me“. Praticamente un presagio. La conduttrice per fortuna non si è fatta male, Max Angioni l’ha aiutata a rialzarsi e insieme hanno lanciato il primo servizio della puntata.a Le, il commento di sua madre Veronica Cozzani. Veronica Cozzani appena si è accorta che la figlia stava bene ha ...

... perché gli esperti dicono sia un vantaggio Allattamento al seno, come fare a capire se tuo figlio si nutre abbastanza: lo svela il pediatra Stefano De Martino ediventano zii: la ...Rovinosa caduta diin apertura della puntata del 16 maggio de Le Iene . La showgirl argentina, mentre stava facendo il suo ingresso a ritmo di musica dal dietro le quinte del programma, è inciampata ...Grande notizia per Stefano De Martino e: stanno per diventare zii per la prima volta, gioia immensa per l'amata coppia. È da quando sono ritornati insieme per la terza volta che non si fa altro che parlare di...

Belen Rodriguez inciampa e cade per terra a Le Iene: Non c'è un ca**o da ridere Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tutto pronto per partire con una nuova puntata de Le Iene, ricca di servizi, interviste, inchieste e ospite. L’inizio è affidato come sempre all’ingresso ‘regale’ dio Belen Rodriguez con i comici pres ...