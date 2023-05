Beffa per 15 voti | la destra a Pisa chiede il riconteggio | “Ma pronti per il ballottaggio” Il centrosinistra | “Riusciti nell’impossibile”

(Di martedì 16 maggio 2023) Asi passerà aldelle schede elettorali. Lo ha chiesto il sindaco uscente Michele Conti, che per soli 15ha mancato la rielezione al primo turno (si è fermato al 49,96 per cento): “Abbiamo chiesto ilperché non rimanga alcun dubbio” dice il primo cittadino, leghista, sostenuto dall’intero centro. Al momento i verbali ufficiali danno come risultato il rinvio altra due settimane (il contendente sarà Paolo Martinelli, ex presidente provinciale dell’Acli, sostenuto dale dal M5s. L’operazione di verifica dei numeri dovrebbe tenersi tra oggi e domani. Lo staff di Conti – citato dall’agenzia LaPresse – punta sul fatto che ci sono circa 25 schede contestate, in un finale di spoglio anche con qualche tensione ...

Ad ogni modo, in contemporanea, Conti sembra aver già fatto partire la macchina della campagna elettorale in vista del ballottaggio: "Ora si tratta di tornare in strada e chiedere di nuovo il voto per ...