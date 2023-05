Beetlejuice 2 | Monica Bellucci in trattative con Tim Burton per un ruolo | i nomi confermati

Leggi su velvetmag

(Di martedì 16 maggio 2023) Pare che ancheentrerà a far parte di2, chiacchierato sequel del cult del 1988 nato dalla mente di Tim. La diva del cinema nostrano sarebbe infatti inper unnella pellicola, che assisterà a diversi come-back ma anche ad alcune new entry.è sicuramente uno dei lavori più rappresentativi – acclamati – dell’intera filmografia di Tim. Tra fantastico, comico e grottesco, è uscito nel 1988 e ha gettato le basi in maniera definitiva dello stile inconfondibile del regista statunitense. Ora, a distanza di oltre trent’anni, la storia incentrata sul noto ghoul, lo Spiritello Porcello portato alla fama da Michael Keaton, si appresta a tornare con un sequel. Per l’occasione, oltre ad aver ...