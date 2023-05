Beccato ubriaco al posto di blocco in Colorado | prova a dare la colpa al cane | «Guidava lui»

Leggi su open.online

(Di martedì 16 maggio 2023) Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Springfield indopo aver tentato maldestramente di convincere gli agenti che al volante della sua auto c’era il suoe non lui, che era troppoper gui. L’episodio è avvenuto lo scorso 13 maggio, quando alle 23.30 l’auto con a bordo l’uomo e ilè stata fermata a undi. Sono gli stessi agenti a parlare di «due arresti» nel loro post su Facebook, avvenuto dopo che l’uomo alla guida dell’auto ha tentato all’ultimo di scambiare ilcol, mettendo l’inconsapevole animale aldi guida. Il tutto mentre un agente lo osservava già sconfortato per le condizioni evidenti in cui era ridotto l’uomo che, resosi conto che quel teatrino ...