Bebe Vio si laurea | ' È stato un percorso meraviglioso'

si è laureata. La discussione, alla John Cabot University di Roma, c'è stata lunedì 15 maggio. È la ...Dalla paura di non farcela dopo il furto del pc con la tesi al suo interno alla riscrittura completa e alla proclamazione a dottoressa in Associate of Art in Communication.ce l'ha fatta e ora può festeggiare la laurea ottenuta alla John Cabot University di Roma in studi umanistici. La laurea di. In cosa ha scritto la tesi . Dalla laurea ai Giochi 2024 ...Dottoressa Beatrice. Anche stavolta ce l'ha fatta. E c'era da aspettarselo da una come. La campionessa paralimpica lunedì, 15 maggio, si è laureata alla John Cabot University di Roma . Un traguardo sudato, soprattutto per quanto accaduto negli ultimi giorni: alla giovane ...

Bebe Vio si è laureata: “Un altro titolo da mettere in bacheca” La Gazzetta dello Sport

Laurea in Comunicazione e Relazioni Internazionali per la campionessa paralimpica. Che posta su Instagram una foto ricordo in toga da laureanda mentre abbraccia mamma e papà, visibilmente al settimo c ...Che party per Bebe Vio che si è laureata e ha festeggiato in una villa a Roma ma con prosecco e McDonald's ...