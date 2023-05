D'altronde lei è, campionessa paralimpica di scherma , fresca dottoressa in Comunicazione e Relazioni Internazionali . "Il mio nuovo titolo da mettere in bacheca" ha detto, felice e ...Alla finesi è laureata. Nonostante il furto del computer che conteneva la sua tesi di laurea, riscritta poi in tempo record, la campionessa è diventata dottoressa in Comunicazione e Relazioni ...Inarrestabile. La campionessa paralimpica si è appena laureata in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma. Un grande successo, tanto più considerando che a fine 29 ...

Bebe Vio si è laureata, guarda che festa scatenata a Roma TGCOM

Presentato il rapporto annuale sul regime detentivo speciale dove si richiede di rivedere l'istituto del carcere duro: "non rispetta i limiti indicati dalla Corte Costituzionale - spiega - e non ...Anche stavolta ce l'ha fatta. E c'era da aspettarselo da una come Bebe Vio. La campionessa paralimpica ieri, 15 maggio, si è laureata alla John Cabot University di Roma. Un ...