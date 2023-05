Bebe Vio si è laureata tesi scritta in una settimana | «Un titolo da mettere in bacheca» Poi il mega party in villa

La campionessa paralimpicasi è laureata in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma. Solo il 29 aprile scorso, aveva denunciato sui social il furto del suo computer dove era salvata ...Laurea recordai record ci è abituata e alle sfide ancora di più. Non importa se di recente le hanno rubato il pc che conteneva la sua tesi di laurea , la campionessa paralimpica l'ha riscritta e ce l'ha ...Un grande giorno per la campionessa che lei stessa ha raccontato sui ...

Bebe Vio si è laureata: “Un altro titolo da mettere in bacheca” La Gazzetta dello Sport

TREVISO - La campionessa azzurra di scherma ieri ha conseguito la laurea in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma ...Anche stavolta ce l'ha fatta. E c'era da aspettarselo da una come Bebe Vio. La campionessa paralimpica ieri, 15 maggio, si è laureata alla John Cabot University di Roma. Un ...