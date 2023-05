Bebe Vio si è laureata | ?«il mio nuovo titolo da mettere in bacheca»

(Di martedì 16 maggio 2023) Laurea in Comunicazione e Relazioni Internazionali per la campionessa paralimpica. Che posta su Instagram una foto ricordo in toga da laureanda mentre abbraccia mamma e papà, visibilmente al settimo cielo

Dalla paura di non farcela dopo il furto del pc con la tesi al suo interno alla riscrittura completa e alla proclamazione a dottoressa in Associate of Art in Communication.ce l'ha fatta e ora può festeggiare la laurea ottenuta alla John Cabot University di Roma in studi umanistici. La laurea di. In cosa ha scritto la tesi . Dalla laurea ai Giochi 2024 ...Dottoressa Beatrice. Anche stavolta ce l'ha fatta. E c'era da aspettarselo da una come. La campionessa paralimpica lunedì, 15 maggio, si è laureata alla John Cabot University di Roma . Un traguardo sudato, soprattutto per quanto accaduto negli ultimi giorni: alla giovane ...'Seeeee...il mio nuovo titolo da mettere in bacheca', con queste paroleannuncia di essersi laureata. La campionessa paralimpica, lunedì 15 maggio, ha disputato la sua tesi presso la John Cabot University di Roma, laureandosi in Comunicazioni e Relazioni ...

