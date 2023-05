Baywatch | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di martedì 16 maggio 2023): trama, cast e streaming delsu Sky Cinema 1 Stasera, martedì 16 maggio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2017 diretto da Seth Gordon con protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie televisiva statunitense andata in onda dal 1989 al 2001. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il tenente Mitch Buchannon è il caposquadra dei bagnini delle spiagge di Emerald Bay, in Florida, assieme alle due fidate colleghe Stephanie Holden e C.J. Parker. Essendo rimasti liberi tre posti vengono indette delle selezioni, che vengono vinte dal borioso ex campione olimpico di nuoto Matt Brody, dall’intelligente Summer Quinn e dall’imbranato esperto di informatica Ronnie (al suo terzo ...

Leggi anche › Pamela Anderson, a 55 anni sempre splendida con il costume di›... La star, dunque, ha avutoil tempo a disposizione per prepararsi al meglio. ' Non sono morta ...lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMADwayne Johnson e Zac Efron nell'...(4156) -, la serie cult rimasterizzata in HD ed in onda 24/7, con David ...in HD! L'app mobile Samsung TV Plus è stata inoltre appena rinnovata con una user experience del...

Baywatch sta per tornare con un reboot WIRED Italia

Come nella sua carriera olimpica, Brody non si cura minimamente dell’importanza di lavorare in gruppo e per questo Mitch lo tiene d’occhio (ospitandolo anche in casa sua) cercando inutilmente di ...Pamela Anderson, uno dei volti più noti dell'amata serie Baywatch, si è lanciata in una nuova iniziativa imprenditoriale ...