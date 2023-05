Bastoni | «Col Benfica la sfida più bella! Milan? Agguerriti noi e loro»

(Di martedì 16 maggio 2023)ha parlato nel matchday programme di Inter-, semifinale di ritorno di Champions League. Il difensore nerazzurro si è focalizzato sull’imminente match ma anche sul cammino europeo della squadra EMOZIONI ? Alessandrorivela la sua partita più bella di questa Champions League: «Tutto il nostro cammino è stato importante: nei gironi in molti ci davano per spacciati, invece, ci siamo qualificati. La partita più bella quella contro il, c’era un ambiente caldissimo e un’atmosfera incredibile e vincere così è stato ancora più bello. Per me indossare questa maglia è un onore. Ogni volta che scendo in campo cerco di dare sempre tutto per onorare questi colori, in ogni allenamento e in ogni partita». BATTAGLIA ? Lo stessosul Derby col: «Viaggio da ...

... spiega Inzaghi, che nemmeno stavolta sfugge al paragonepassato ("una delle partite più ... Inzaghi non nasconde un po' di rammarico per l'andata ("l'episodio Krunic -avrebbe potuto avere ...... nonostante la doppiettaSassuolo, lascerà nuovamente in panchina Lukaku , così come Brozovic . Il suo 3 - 5 - 2 sarà identico a quello dell'andata, con Onana in porta, Darmian, Acerbi e...Il vantaggio dell'andata Risultato identico all'andataBenfica. Giocheremo in casa e dovremo ... il tecnico dell'Inter ricorda: 'All'andata il fallo di Krunic suci avrebbe permesso di ...

Inter, Bastoni ammette: “Euroderby Ci penso da prima della fine col Benfica” ItaSportPress

MONASTIER (TREVISO) - L’uomo che ha cambiato il mondo italiano delle protesi dell’anca e del ginocchio è venuto a Nordest molti anni fa da Roma, da via Merulana, quella ...Il tecnico dopo il 2-0 dell'andata non teme cali di concentrazione: "Non deve venirci il braccino, abbiamo giocatori importanti, campioni del Mondo, ...