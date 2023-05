Basket | draft Nba | Steph Curry diventa il mentore del prospetto Scoot Henderson

(Di martedì 16 maggio 2023) New York, 16 mag. -(Adnkronos) – Victor Wembanyama si è inevitabilmente preso tutte le attenzioni, ma la Lottery deldi questa notte ‘ diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 2 ‘ determinerà molto probabilmente anche il futuro di. Il prodotto del G-League Team Ignite è il candidato principale alla seconda scelta assoluta del, e chiunque potrà avere quella scelta avrà tra le mani un playmaker generazionale, da prima scelta assoluta in altri anni senza un dominatore come Wembanyama. Esa già a chi rivolgersi per prendere le giuste decisioni: con una mossa senza precedenti,hanno annunciato la creazione di una “alleanza” che li porterà a condividere le loro esperienze in campo e fuori. Di ...

... è da sempre un grande estimatore deldel Vecchio Continente , tanto da viaggiare in diverse ...prendere i diritti sulle sue prestazioni in NBA un anno fa cedendo la scelta numero 49 del, ...Meno nel, persino a Los Angeles. Dove l'ateneo cestistico per eccellenza è Ucla. I Bruins ... Isaiah Collier, regista della Georgia, probabile scelta di vertice di lotteria del2024. ...USC ha preso un grande ragazzo : va lì per giocare a, ma rimarranno sorpresi di che tipo di ... Nel caso in cui Bronny si dimostri meritevole, potrebbe dichiararsi per ilsolamente a ...

Basket: draft Nba, Steph Curry diventa il mentore del prospetto ... Il Dubbio

Let's take a closer look at Victor Wembanyama, the rising star from France who is about to make a splash at the following 2023 NBA draft.New York, 16 mag. - (Adnkronos) – Victor Wembanyama si è inevitabilmente preso tutte le attenzioni, ma la Lottery del Draft di questa notte — diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 2 — determinerà m ...