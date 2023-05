Basket 3×3 | Italia | le convocate per il raduno verso i Mondiali 2023 Sei azzurre verso Vienna

(Di martedì 16 maggio 2023) Saranno sei le giocatrici a sperare per avere un posto aidi3×3 femminile che, dal 30 maggio al 4 giugno, si terranno nell’iconico scenario di, Austria. Lesi raduneranno dal prossimo 22 maggio a Roma. Queste le chiamate: Debora CarangeloChiara ConsoliniRae Lin D’AlieBeatrice Del PeroSara MaderaGiuditta Nicolodi Come riserve a casa ci sono Beatrice Barberis, Francesca Russo e Stefania Trimboli. Coach della selezione è Agostino Origlio, per la prima parte della preparazione il preparatore fisico sarà Jacopo Arrobbio, mentre partecipano alla spedizione anche il fisioterapista Salvatore De Fusco e la team manager Maria Cristina Curcio., Playoff Serie A: la Virtus Bologna batte ancora Brindisi e si avvicina alla semifinale Gli impegni delle ...

Tra i vari brand compaiono anche Bottega Veneta (sia la Padded Cassette che la Cobble costano.500 euro ) e Tory Burch ( 495 euro per la sua Eleanor ). Attira lo sguardo il miniin rafia ...Giovedì alle 21 Dinamo e Reyer si sfideranno in gara, e poi ancora in gara 4 sabato 20, entrambe le volte al PalaSerradimigni di Sassari. Se le squadre andranno sul 2 - 2, la bella si giocherà ...2022 - 2023 Serie B Tabellino partita Legnano Knights - Gallarate Squadra in casa Legnano ... Tommaso Marino 19 (1/1, 2/8), Juan Marcos Casini 16 (1/2, 4/6), Gian Marco Drocker 14 (2/2,/4), ...