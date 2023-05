Basilea-Fiorentina semifinale Conference League | 18-05-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

È lo spagnolo Josè Maria Sanchez l'arbitro designato dall'Uefa per, semifinale di ritorno della Conference League in programma giovedì alle 21 al St. Jacob Park della città svizzera. Connazionali gli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto; ...... tra cui quella dellache giocherà in Svizzera contro il. A dirigere la sfida sarà lo ...Giovedì laaffronterà il ritorno della semifinale di Conference League dopo la sconfitta per 1 - 2 al Franchi contro il. Al St. Jakob, a dirigere il match decisivo per andare in finale, ci ...

A Basilea serve un’impresa e la Fiorentina è squadra da impresa: è il momento della compattezza Viola News

A due giorni da Basilea-Fiorentina, sui quotidiani tiene banco il dubbio su Arthur Cabral: anche Tuttosport parla delle chances che il brasiliano, out nelle ultime due gare di campionato per ...In casa Fiorentina l'attenzione è tutta rivolta alla semifinale di ritorno di giovedì sera contro il Basilea, ma sulle colonne de la Nazione si riapre anche il discorso europeo in chiave campionato: ...