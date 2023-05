Barbara D’Urso lascia Mediaset | “No” al rinnovo biennale | cosa farà adesso

(Di martedì 16 maggio 2023)dice addio a? Questo è quanto sostiene TvBlog, in un retroscena pubblicato in queste ore. Secondo quanto riportato, la conduttrice di Pomeriggio Cinque “avrebbe deciso di non accettare un’offerta di contrattoda parte della sua azienda.lascerà cosìdopo qualche decennio di permanenza”. Nel suo futuro professionale, L'articolo proviene da KontroKultura.

Una vera e propria notizia bomba quella che sta circolando nelle ultime ore circa l' addio dia Mediaset . Secondo quanto riportato da TvBlog , la storica conduttrice della rete del Biscione avrebbe detto no a un contratto biennale . Insomma è tempo di grandi cambiamenti per il ...Dopo l'addio di Fazio alla Rai, ora potremmo dire addio anche ada Mediaset. Dopo Fabio Fazio che lascia la Rai potremmo dire addio anche asulle reti Mediaset dopo decenni di permanenza. Secondo le indiscrezioni raccontate da TvBlog ,...Secondo TvBlogo , che ha 'lanciato' la bomba, resta in piedi l'ipotesi che lapossa ritornare sul piccolo schermo, ma in Rai, come giurata di Ballando con le Stelle. ' Ci siamo viste, abbiamo ...