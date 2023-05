(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. L’ambito vessillo che sta a significare la purezza del mare, la bontà dei servizi d’accoglienza e la particolarità degli scali marittimi italiani, accoglierà quest’anno vip, vacanzieri illustri e diportisti che sbarcano da yacht ormeggiati in banchina, dai tender delle imbarcazioni che ormeggiano in rada che scelgono ildell’isola azzurra. Il riconoscimento è stato ricevuto dalla FEE Italia, l’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. “Molto entusiasmo ed orgoglio” sull’isola e in particolare dal sindaco Marino Lembo, dall’amministrazione della città die dal management dello scalo marittimo, essendo la struttura di proprietà del comune che ne è socio unico ...

Il primo è aver rinunciato a un volto che per quarant'anni ha tenuto alta ladell'azienda, ... Kate di Galles con l'abitoche rende omaggio all'Ucraina (e forse anche all'Europa) di ...Il Comune di Laigueglia, in Liguria, ha ottenuto la! Fin qui tutto nella normale prassi di quei comuni virtuosi che attraverso una serie di buone pratiche (non solo la presenza del depuratore) ambiscono a tale certificazione. La novità di ...Si è aperta la stagione balneare in Veneto il 15 maggio 2023 e arriva la classifica delle spiagge che possono fregiarsi dellaper qualità dell'acqua. Dai primi controlli effettuati da ARPAV il mare in Veneto gode di una ottima salute, tutte le spiagge sono state trovate eccellenti, ottime o buone, bocciata solo ...

Bandiere Blu in Liguria, senza depuratore anche i borghi gioiello restano esclusi Il Secolo XIX

(ANSA) - CAPRI, 16 MAG - Bandiera blu al porto turistico di Capri. L'ambito vessillo che sta a significare la purezza del mare, la bontà dei servizi d'accoglienza e la particolarità degli scali maritt ...A seguire, sul podio si piazza la splendida Puglia, che ha ottenuto 22 Bandiere Blu con quattro nuovi comuni: Gallipoli, isole Tremiti, Leporano e Vieste. Al terzo posto troviamo invece, con 19 ...