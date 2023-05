Banca Intesa San Paolo scrive a tutti i clienti | è allarme | Puoi salvare i tuoi soldi

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 16 maggio 2023) È l’ultima novità nel campo delle truffe online: va a colpire i correntisti diSanpaventando rischi di chiusura dei conti. Il trucco è sempre lo stesso: spaventare il cliente con messaggi dal tono allarmistico per spingerlo ad affidarsi mani e piedi ai truffatori. Ben lieti, una volta che ha abboccato all’amo, di alleggerirlo deidepositati sul conto corrente. Truffatori online sempre attivi (Ilovetrading)Quella delle trufferie è un’attività criminale in costante crescita. A dirlo sono i numeri, che hanno visto le truffe online assestarsi, tra il 2020 e il 2021, a quota 77.621. Numeri preoccupanti: 1,3 persone su mille finiscono per essere raggirate dai cybercriminali, secondo i dati comunicati da Altroconsumo. Peraltro sembra che proprio l’Italia detenga in Europa il triste primato delle ...