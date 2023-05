(Di martedì 16 maggio 2023) Ormai l'accoppiata, non in campo ma sui, sta diventando routine. L'ultima volta Super Mario ha dato un consiglio al bomber del Napoli , fresco campione d'Italia, ...

Ormai l'accoppiata- Osimhen , non in campo ma sui social, sta diventando routine. L'ultima volta Super Mario ha dato un consiglio al bomber del Napoli , fresco campione d'Italia, commentando lo strepitoso ...Due giorni liberi concessi da Luciano Spalletti. Osimhen si è concesso una serata in compagnia del suo amico Mario, che sui social ha postato uno scattoscritto "Brother crack" . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieEnockscherza in autoil fratello Mario: ecco il video pubblicato su ...

Balotelli con Osimhen: sui social la doppia dedica Corriere dello Sport

Non c’è pace per Balotelli: esonerato Bettoni. Mancano tre giornate alla fine e il Sion vuole assolutamente evitare la retrocessione. L’avventura di Balotelli nel calcio prosegue nella… Leggi ...L'ex difensore di Arsenal e City in rete nel 5-0 tra Servette e il Sion di Balotelli: "Mi ha detto che il portiere stava spesso fuori dai pali".