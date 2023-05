Ballottaggi | Schlein | massima disponibilità a comizi con Conte

Ellyassicura "massima disponibilità" a partecipare a iniziative elettorali insieme a Giuseppe Conte in vista dei. La leader Pd lo dice in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda: ...Perla sfida dei, in programma il 28 e il 29 maggio in sette capoluoghi, è alla portata del centrosinistra. "Adesso è il momento di fare uno sforzo in più verso i: ..."Ci rialziamo con slancio, avanziamo, siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere tra due settimane". Lo ha detto la segretaria Pd Ellyparlando in conferenza stampa. "Abbiamo riscontrato tanto entusiasmo, una nuova speranza. Pd deve continuare a stare sui territori. La sfida è ancora aperta e siamo in condizioni di convincere ...

Elezioni comunali, Meloni avanti al primo turno: Schlein spera nell’effetto ballottaggi Il Riformista

(Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti dell’esito del primo turno, guardiamo con ottimismo al secondo turno. Il Pd è il primo partito in tutti i capoluoghi in cui si è votato. Abbiamo vinto a Brescia, ...Roma, 16 mag. (LaPresse) - Ci saranno iniziative elettorali con Giuseppe Conte per i ballottaggi "Non abbiamo ancora fatto l'agenda delle prossime due ...