Ballottaggi | Renzi | “Il Pd eviti di cercare la questua grillina”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 16 maggio 2023) ROMA – Il “o è una bestia strana, Si riparte da zero a zero. Suggerisco ai candidati di non andare aladel voto grillino, perché credo che rischi di farti perdere” più di quanto si acquista, “soprattutto se l’altro ha il 2%”. Così il leader di Italia Viva Matteo, in conferenza stampa a Roma, commentando i risultati delle amministrative ad Ancona dove andrà alo Ida Simonella (Pd, Iv, Azione, Partito repubblicano, centristi per Ancona, liste civiche). Per quanto riguarda Italia Viva,ha tenuto a sottolineare che “decidono i territori, noi siamo un partito democratico vero”. L'articolo L'Opinionista.