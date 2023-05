Baldassari | “A sinistra serve meno ideologia e più concretezza”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 maggio 2023) Come succede ormai da tempo e in tutte le elezioni, si registra l’ennesima flessione nel numero di persone che hanno deciso di recarsi alle urne. Roberto, direttore generale di Lab2101 e professore di Strategie delle ricerche di mercato e di opinione di Roma 3, ci può spiegare questo dato? “Il dato sull’affluenza mostra un trend già visto nelle regionali. Rispetto al passato si nota una disaffezione o quantoun distacco nei confronti della politica a cui i partiti non riescono a dare risposta. Ciò è particolarmente evidente in questa tornata elettorale perché le Amministrative, ancor più che le Regionali, sono un momento in cui le persone vengono chiamate alle urne e rispondono copiosamente. Si tratta di una dinamica che viene definita ‘effetto di prossimità’. Registrare un calo, anche se limitato al 2 per cento dei voti rispetto alle ...