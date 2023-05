Baccini | le prime parole da sindaco | “Ora trasformiamo Fiumicino nella città del futuro”

Il centrodestra ha presentato un vecchio leone della politica, Mario. C'è da ricostruire ... 'Dedico questa vittoria a tutte le donne della città - leparole della neo eletta - Un ...'Il nostro amore per Fiumicino ha vinto', sono state leparole del neosindaco ai cittadini. i festeggiamenti sono ancora in corso.contro il sistema, anti - estabilishment, fuori dal giro e dal coro. Cosa passerà in radio ... i libri, adesso il docufilm su Tenco per Amazonispirato al concerto che avevo dedicato a ...

Baccini, le prime parole da sindaco: "Ora trasformiamo Fiumicino ... Il Faro online

Mario Baccini vince le elezioni amministrative al primo turno ed è il nuovo Sindaco di Fiumicino. Così come a Pomezia, anche a Fiumicino il centrodestra centra il risultato senza dover ricorrere al ba ...Baccini come non lo avete mai ascoltato. «Mai come in quest’album mi sono sentito me stesso», dice il cantautore genovese. Quest’album è “Archi e ...