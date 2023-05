Azione | Gelmini | ' da Renzi atto ostilità che allontana prospettiva alleanza' **

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "La campagna acquisti effettuata da Matteo- mentre tutta la dirigenza di Azione era impegnata nella campagna elettorale per le Amministrative - e la conferenza stampa di oggi sono un chiarodinei confronti di Azione, cheladi alleanze future". Così la portavoce di Azione Mariastellaal termine della Direzione del partito che si è tenuta oggi pomeriggio. "È molto contraddittorio sostenere che si vuole ricostruire un lavoro comune in vista delle Europee e contemporaneamente comportarsi nel modo in cui si è comportato il leader di Italia Viva. Quanto avvenuto oggi è la prova di ciò che abbiamo sempre sostenuto: Matteonon ha mai convintamente voluto costruire alcunché". "Per Azione in ...

): 'Da governo brutto segnale' 'Il governo ha ritirato l'emendamento contro il caro affitti, con cui soli pochi giorni fa annunciava 660 milioni di euro per alloggi universitari. Un ...I voti di- Iv - Piu' Europa a Brescia (7%) sono decisivi per la vittoria del centrosinistra al primo turno. L'ex ministra Mariastellaè nata a Leno, nel bresciano. L'ex ministro ...- Iv - Piu' Europa I voti di- Iv - Piu' Europa a Brescia (7%) sono decisivi per la vittoria del centrosinistra al primo turno. L'ex ministra Mariastellaè nata a Leno, nel ...

Ultimo'ora: **Azione: Gelmini, 'da Renzi atto ostilità che allontana ... La Svolta

L'emendamento ad hoc al decreto Pubblica amministrazione ritirato dall'Esecutivo. Insorgono le opposizioni: "Ennesima figuraccia". Il Governo: "Fatto tecnico, in Aula il 1° giugno" ...Il centrodestra vince a Latina, Sondrio, Treviso e Imperia. Al centrosinistra Brescia e Teramo. Male il M5s. Ballottaggio per una manciata di voti a Pisa. Affluenza in calo: nei 595 comuni ha votato i ...