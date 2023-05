Azione | Calenda | “Con Renzi a europee? No | ho già dato”

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – “Mentre stavo in giro per la campagna elettorale anche per quelli di Italia Viva, è anda una parlamentare die l’ha convinta a passare con lui: uno fa una cosa del genere e poi ti chiede di andare insieme alla? Ho giàe mi sono sbagliato io a fidarmi, perchéha fatto”. Così Carloa Di Martedì su la7. “Vogliono il potere. Loro parlano di egemonia ma è il contrario di quello che stanno facendo, quello che sta facendo è solo lottizz, ha detto poi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi:, Italia Viva, Partiti, Politica, Renzi, Terzo Polo.Per quanto concerne i like e le connessioni, si può parlare di un vero e proprio crollo per Carlo, il che è significativo della suapolitica. Agli elettori non piacciono le schermaglie ...Nessuna parola da parte nostra contro'. Amministrative, comuni al voto e affluenza in calo al 37%

Renzi strappa ad Azione una deputata e una segretaria regionale. Calenda: «Questo è uno scippo» Corriere della Sera

Dai social, dove Carlo Calenda ha sempre fatto un gran lavoro di fidelizzazione, arriva il segno inesorabile del suo declino politico ...I due partiti che hanno animato la nascita del cosiddetto Terzo polo, Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi non sono mai stati così lontani. Così come i loro leader. L'ex premier oggi ...