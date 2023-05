...del centrodestra e la candidata diMaria Cristina Marroni. I l campo largo del centrosinistra più M5S e civici , benedetto sia dal ticket Schlein - Bonaccini che da Giuseppe Conte e, ...Carlo Antonetti, lo sfidante del centrodestra è fermo al 36% mentre la candidata diMaria ... benedetto sia dal ticket Schlein - Bonaccini che da Giuseppe Conte e, ha così funzionato e ...... uno spettacolo di e con Chiara, Premio Ubu 2018 come miglior attrice under 35, per la ... Un'performativa intima in cui artista e spettatore instaurano un legame privato, in dialogo con ...

Azione: Bersani, 'spero Calenda nel centrosinistra' Il Dubbio

Così Pier Luigi Bersani a Di Martedì su La7 con Carlo Calenda che replica: “Io per ora farò il centro liberaldemocratico, che già mi sembra un’impresa titanica”.Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Questo governo incentiva i contratti spazzatura e questa è una verità”. Così Pier Luigi Bersani a Di Martedì con Carlo Calenda. “La battaglia -dice il leader di Azione- va ...