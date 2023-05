(Di martedì 16 maggio 2023)è il nome che la maggioranza indicherà come presidente della Commissione parlamentare. L'esponente di Fdi, come emerso dalle indagini, ha stretti legami con alcuni esponenti ...

Presenti in 40mila in piazza per protestarele politiche del lavoro del'esecutivo Meloni. ... Tra i presenti Gianni Cuperlo del Pd e Onorio Rosati diPartito da piazza Cadorna, intorno alle ...Chiara Colosimo è il nome che la maggioranza indicherà come presidente della Commissione parlamentare Antimafia. L'esponente di Fdi, come emerso dalle indagini, ha stretti legami con alcuni esponenti ...... Pd con 85, M5s 82,78, Lega 68, Az - Iv 28, Noi moderati 11. Nel pacchetto ci sono anche due ... Dalle 15 sarà la volta di Forum Terzo Settore/Fish, Caritas, Alleanzala povertà e Cilap. ...

Avs contro il governo: “Chiara Colosimo all’Antimafia Ha rapporti con i neofascisti, chiediamo rispetto” Globalist.it

Chiara Colosimo, come emerso dalle indagini, ha stretti legami con alcuni esponenti neofascisti, tra cui l’ex Nar Luigi Ciavardini. La destra la vuole a capo della Commissione parlamentare Antimafia./05/2023 MILANO – Manifestazione unitaria dei sindacati CGIL CISL e UIL a Milano, contro lepolitiche del lavoro del governo. Oltre 40mila in piazza. A migliaia, i delegati partiti dal Veneto || Anche ...