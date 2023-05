“Avete fatto una meraviglia” Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | la prima foto della figlia Celine Blue

(Di martedì 16 maggio 2023) Ha pochi giorni di vita ladiè nata venerdì 12 maggio 2023 ed è laper lei, ex tronista di UeD di 21 anni appena e la seconda per lui, ex corteggiatore di UeD, 33 anni e già papà di Niccolò, avuto insieme all’ex compagna Clementina Dariu. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa di Cinecittà, durante la sesta edizione del GF Vip, poi vinto da Jessica Selassié. Dopo il reality di Canale 5, la loro storia d’amore è decollata, si è fatta sempre più seria. Dopo le presentazioni in famiglia, la convivenza. Ancora, a settembre scorso la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia e pochi mesi più tardi l’annuncio...

'Quest'anno Milan ha scritto canzoni che mi hannopiangere dall'emozione e Sasha ha passato ore al pianoforte, scoprendo la sua voce. Entrambi ... Milan e Sasha, è così bello vedere come...... dopo questo film, almeno finora, i due non hanno piùnulla insieme. Molto probabilmente solo ... Se non lomai visto, non preoccupatevi degli inevitabili spoiler. Niente di quello che dirò ...Così, alla domanda piccante di Vanity Fair ("consumato il matrimonio a Pechino Express "), ... " Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, ma non toglie nulla a quello che abbiamo. ...

Michelle Hunziker: «Avete fatto un capolavoro» Vanity Fair Italia

Pier Attilio Trivulzio, salma non reclamata da nessuno: una storia di solitudine estrema. Il suo corpo ritrovato solo 7 mesi dopo il decesso ...Di questa incredibile storia è stato vittima un ragazzo civitonico che, rassicurato dai militari, era stato consigliato di continuare a comportarsi come aveva fatto fino a quel momento, facendo ...