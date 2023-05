Avellino “piccola Sanremo” In attesa dei lavori a viale Italia | fiori piantumati dall’agrario a Torrette

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIndeiche porterannoa divenire una “”, come detto più volte in campagna elettorale dal sindaco di, Gianluca Festa, l’amministrazione comunale ha già provveduto a piantumare deilungo la strada che porta dalla scuola Agraria fino alla rotatoria che collega il capoluogo con la città di Mercogliano. Come è possibile notare dalla nostra photogallery al termine dell’articolo, non solo rose, ma anche altre tipologie disono state inserite lungo la strada di fluente passaggio dei veicoli, in modo da avere un bel biglietto da visita per le persone che entrano ed escono dalla città di. Inoltre, ricordiamo che prima ...