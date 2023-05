Avatar | La via dell' acqua arriva su Disney+ | svelata la data di uscita

(Di martedì 16 maggio 2023) L'attesa è (quasi) finita: ecco quando i fan potranno goderea visione in streaming su'hit: La via. Dopo uno storico debutto nelle sale cinematografiche, il fenomeno mondiale di James Cameron,: La Viain streaming. Il film sarà disponibile sua partire dal 7 giugno e includerà contenuti extra con i registi, il cast e la troupe.: La viato nelle sale italiane lo scorso 14 dicembre ed è diventato il terzo film con il maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale con quasi 2,32 miliardi di dollari al botteghino. Candidato a numerosi premi ...

Il capolavoro di James Cameron,: Ladell'Acqua, sta per arrivare in streaming su Disney+: la data di uscita sulla ...Abbiamo finalmente la data del debutto in streaming su Disney+ per il film campione d'incassi,: Ladell'Acqua . La pellicola di James Cameron arriverà il 7 giugno sul servizio streaming e includerà sin da subito tanti contenuti extra con protagonisti i registi, il cast e la troupe. ...Dopo uno storico debutto nelle sale cinematografiche, il fenomeno mondiale di James Cameron ,: Ladell'Acqua , arriva in streaming . Il film sarà disponibile su Disney+ a partire dal 7 giugno e includerà contenuti extra con i registi, il cast e la troupe.: Ladell'acqua è ...

Avatar: La Via dell'Acqua, il film record di incassi arriva su Disney+ Hardware Upgrade

Avatar: La via dell'acqua continua la sua marcia trionfale: uscito nel dicembre 2022, il sequel firmato da James Cameron, a fronte di un budget da record che si aggira tra i 350 e i 460 milioni di ...IBM ha annunciato tre nuovi servizi per aiutare le aziende nel passaggio verso l'uso della crittografia post-quantistica: si chiamano Quantum Safe Explorer, Advisor e Remediator. Pubblicato anche il p ...