Autonomia | Servizio bilancio Senato | rischio aumento oneri e difficoltà Regioni più povere**

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Anche se il disegno di legge sull'autonomia differenziata prevede che "non devono derivare nuovi o maggioria carico della finanza pubblica", tuttavia "effetti onerosi potranno concretizzarsi al momento della determinazione dei relativi Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Lo rileva la nota di lettura deldelelaborata per l'esame del ddl in commissione Affari costituzionali del. "Ulteriori effetti onerosi -prosegue il documento- potrebbero inoltre derivare nella fase successiva alla determinazione dei Lep, in sede di verifica su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa" tra Stato e, "con ...

Ampliato anche ilper la gestione dell'energia e:Progress. La Casa giapponese estende così ... Ha una batteria agli ioni di litio di 68,8 kwh ed un'di 412 chilometri. La potenza ...Ildel bilancio del Senato ha elaborato uno studio che rivela come il ddl, se vedesse la luce, potrebbe causare un aggravio per le casse dello Stato e portare a una disparità nei ...... per l'appunto, come recuperare codice Nexi Key6 in completa, usando esclusivamente le ... potrai proseguire specificando la password impostata per accedere aloppure rispondendo alla ...

Ultimo'ora: **Autonomia: Servizio bilancio Senato, rischio aumento ... La Svolta

Un dossier tecnico dell’Ufficio bilancio del Senato, condiviso su Linkedin, conferma i problemi che i critici dell’autonomia ...Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Oltre all’allarme di costituzionalisti e da parti sociali, questa volta a confermare la pericolosità dell’autonomia differenziata arriva anche l’attenta analisi tecnica de ...