(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Oltre all'allarme di costituzionalisti e da parti sociali, questa volta a confermare la pericolosità dell'differenziata arriva anche l'attenta analisi tecnica dell'delche rileva forti criticità. Eciò che denunciamo da mesi, ovvero l'aumento inevitabile dellee l'indebolimento dei servizi essenziali, dalla sanità all'istruzione". Così Marco, responsabile Contrasto allee welfare nella segreteria Pd e capogruppo in commissione Affari sociali della Camera. "Se dovesse passare l'differenziata, lo Stato non riuscirà più a garantire diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale e soprattutto nelle regioni con ...

Autonomia: Furfaro, ‘ufficio bilancio Senato certifica che aumenta diseguaglianze’ La Ragione

