Autonomia | Fico | ' no censure a tecnici Senato | dossier ribadisce dato ormai ovvio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Aspettiamo con interesse di leggere la versione definitiva delsull'degli uffici del. Certo mi sembra strano che i contenuti possano poi in tempi così rapidi essere tanto difformi dalla 'bozza' pubblicata". Così Roberto, ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del M5s. "Non vorrei che si entrasse in un periodo di orribilidei competenti funzionari del. Questo sarebbe assolutamente inaccettabile. Per noi restano i nodi di questa versione originale, che dice oltre tutto una cosascontata ovvero che l'crea regioni più ricche e regioni più povere. Solo Calderoli fa finta - in modo colpevole - di non saperlo”.