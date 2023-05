Autonomia | documento del Senato | «Disparità economiche fra le Regioni» Poi la precisazione | «Solo bozza | pubblicata per errore»

Si tratta di unin 10 punti, che parte con l'affermazione della prospettiva della ...costante di giovani e adulti mediatori che possano operare al suo interno sempre più inLa ...... investimenti per oltre 600 milioni ILCompetenze digitali, ecco il nuovo piano operativo ... Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare Strategie Sovranità e...INFORMAZIONI IMPORTANTI Il presenteè stato preparato da Money.it srl a socio unico (l'Editore), con sede legale in Via XX Settembre, 40 - 00187 Roma, Italia in completae ...

Autonomia, documento del Senato: «Disparità economiche fra le Regioni» ilmessaggero.it

Il disegno di legge sull'Autonomia presenta alcune criticità, tra cui il rischio di disparità economiche tra le Regioni. È quanto si legge in un documento redatto dal Servizio del Bilancio del Senato.Il disegno di legge sull'Autonomia presenta alcune criticità innanzi tutto ci sarebbe un rischio di disparità economiche tra le regioni. È quanto si apprende da un ...