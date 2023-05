Autonomia | Boccia | ' in Senato censurano realtà'

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “Inè accaduto un fatto molto grave. È stato cancellato un dossier del Servizio Bilancio delche era pubblicato a corredo del ddl Calderoli sull'differenziata. Un dossier che era stato inviato anche per mail agli uffici dei gruppi nella scorsa settimana". Così il presidente deiri del Pd Francesco. "Siamo di fronte ad un vero e proprio atto di censura di un documento pubblico curato da un servizio deldella Repubblica, che ha la sola colpa di raccontare unaoggettiva: il ddl Calderoli non farà altro che aumentare, in termini di risorse e servizi erogabili ai cittadini, le disuguaglianze tra le regioni. Evidentemente è unache a qualcuno fa male e che si vuole ...

... 'Se un organo tecnico dice che il ddl sull'di Calderoli rischia concretamente di creare ... commenta il presidente dei senatori del Pd Francesco, mentre per Roberto Fico , ex ...Se dovesse passare l'differenziata, lo Stato non riuscirà più a garantire diritti ... chiosa il presidente dei senatori dem, Francesco615, presentato il 23 marzo dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, definisce i princìpi generali per l'attuazione di questadifferenziata". Qui scatta una domanda, ...

Autonomia: Boccia, 'ufficio bilancio Senato conferma rischio ... Il Dubbio

Così, dal nulla, il Servizio Bilancio di Palazzo Madama stronca la riforma a firma Calderoli. Le opposizioni esultano e l’ufficio stampa del Senato si scusa ...Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “In Senato è accaduto un fatto molto grave. È stato cancellato un dossier del Servizio Bilancio del Senato che era pubblicato a corredo del ddl Calderoli sull’autonomia dif ...