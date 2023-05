Automotive Dealer Day - Salvini | Vinceremo la battaglia contro lEuro 7

Leggi su quattroruote

(Di martedì 16 maggio 2023) Stop "senza se e senza ma" all'Euro 7 e accelerazione sull'auto elettrica, che tuttavia non deve restare l'unica scelta. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteoapprofitta del palcoscenico dell'Day di Verona per tornare sui temi che agitano la politica e l'industria italiana dell'nella prospettiva della transizione ecologica. "L'Euro 7 è una scelta sbagliata nei modi, nei tempi e nel merito, è una norma priva di senso economico ed ecologico", ha attaccato il leader della Lega, promettendoin Europa. "Abbiamo i numeri per evitare un salto nel buio, quantomeno fino al 2026", ha ricordato il ministro, ribadendo che l'Italia ha al proprio fianco, in questa sfida, altri otto Paesi, cioè Francia, Polonia, Bulgaria, Ungheria, Romania, Repubblica ...