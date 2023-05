Un'ha preso fuoco, sembra per cause accidentali stando a una prima ricostruzione, nel parcheggio della Lidl di via don Egidio Ballanti, vicino alla circonvallazione Mugazzone. Lehanno ...La locandina mostra il braccio di Abby che stringe un martello davanti allo sfondo di una foresta che contiene diversein. Si tratta di un chiaro riferimento alla sequenza di Abby nella ...Inoltre, nel distretto di Solomianskyi, un edificio è stato danneggiato e diversesono state avvolte dalle, causando tre persone ferite. Tuttavia, fortunatamente, nei distretti di ...

Auto in fiamme a Bergamo, arrivano i vigili del fuoco - Foto e video L'Eco di Bergamo

Sono state spente le fiamme che verso le 13 hanno aggredito un canneto e le sterpaglie a Molentargius. Sul posto hanno operato i forestali e Vigili del fuoco. Subito dopo, verso le 16 è iniziato anche ...Un’auto, una Fiat Grande Punto, è stata avvolta dalle fiamme a Licata in sosta in via Monfalcone. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti in transito nella zona. Sul posto si sono precipitati l’equi ...