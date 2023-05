Auto cannibalizzate nel III Municipio | i residenti | ‘Si è trattato di un raid”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 maggio 2023). Ancora una volta l’allarme viaggia sui social e alcunidel IIIallertano: “Hanno ripreso a rubare senza tregua”. La segnalazione, nella giornata di oggi, martedì 16 maggio, arriva da una residente in via Valle Scrivia, ma non si tratta dell’unica strada presa di mira dai ladri di pezzi di. “In via Montecristo, vicino viale Carnaro, stanotte almeno altre 10 macchine, tra le quali una Panda e una Jeep. Assurdo non essere tutelati in alcun modo”. E ancora: “Questa mattina anche in via Chiusi, una Smart senza ruote era poggiata su blocchetti di cemento”. Ma anche: “Vista una Smart senza ruote anche in via Casale Giuliani”. E c’è chi, a ragione, parla di “un vero e proprio”. Una spedizione che si è consumata la scorsa notte, nella quale il ...