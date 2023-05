Atti percecutori alla famiglia e incendio | la Mobile arresta un 44enne

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAgenti della Polizia di Stato della Squadradella Questura di Avellino hanno sottopostomisura cautelare degli arresti domiciliari undi Atripalda in esecuzione di ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica. A carico del soggetto, allo stato delle indagini, sono stati acquisiti gravi indizi del reato dipersecutori nei confronti di familiari, con reiterate condotte vessatorie, estrinsecatesi in aggressioni fisiche e minacce, che avevano cagionato in essi un perdurante grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per sé e i propri familiari, tanto da indurli a non uscire di casa per paura di incontrarlo, nonché del reato di, per aver dato fuoco...

Mercato San Severino, violenze sull'ex moglie: scatta il codice rosso ilmattino.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...SANTA MARIA MAGGIORE - 16-05-2023 -- Minaccia aggravata, violazione di domicilio e nonché atti persecutori nei confronti della sua ex convivente residente in Ossola. Ne dovrà rispondere un 57enne resi ...