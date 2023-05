Attesa per Pedro Pascal e Ethan Hawke a Cannes 2023 | e intanto grandi marchi marchi della moda si preoccupano di produrre | co-produrre e sostenere il cinema degli autori

(Di martedì 16 maggio 2023) Finalmente un po’ di movimento, ma forse non è quello che ci si aspetterebbe sulla Croisette. Tra i festivalieri più informati – non sono molti, quando si entra nella bolla si tende a dare meno importanza alle notizie del mondo – circola già un sondaggio informale: «Se dovessi togliere la corrente a un film, quale sceglieresti?».in Strange Way of LIfe. Non bastano i provvedimenti di legge, serve a poco relegare le manifestazioni lontano dal Palais. Tra le azioni previste e minacciate dalla CGT, il sindacato dei lavoratori dei servizi pubblici – anche davanti all’hotel Carlton che quest’anno riapre dopo lunga ristrutturazione – ci sono anche sospensioni dell’energia elettrica, forse per dare una lezione di sobrietà energetica agli happy few. Il grande blackout potrebbe verificarsi ...

Sono passate solamente poche settimane dalla conclusione di The Mandalorian 3 , ma Disney non lascerà a bocca asciutta i fan di Star Warsaltro tempo. Nell'del debutto di Ahsoka con Rosario Dawson, tutti coloro che hanno amato la terza stagione della serie con Pedro Pascal potranno gustarsi il relativo dietro le quinte in ...Chiuderemo il 2023 a +1,2%, contro lo 0,2% della Germania e lo 0,7% della Francia. Un vantaggio utilecercare sponde su Mes e Patto di stabilità inche il prossimo anno si ribaltino i rapporti di forza.L'è finita: Logitech G CLOUD sarà presto disponibile, anche in Italia . Il brand ha confermato ... in Nord America, a Taiwan e nel Regno Unito della sua console portatile da gamingil 22 ...

Fino a un mese di attesa per poter fare gli esami del sangue nell’Usl 6 di Padova Il Mattino di Padova

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’ultima in particolare era molto attesa da chi ha “qualcosa da nascondere”. Stiamo parlando della funzione “Chat Lock” che permette di bloccare con una password alcune chat di WhatsApp per far sì che ...