Si è trattato del "massimo numero dimissilistici nel più breve lasso di tempo" possibile, ha spiegato l'amministrazione sul suo canale Telegram, aggiungendo che le forze russe hanno ......'non ha missili di lungo raggio capaci di colpire truppe russe in Russia' e ha 'suggerito... Infine, il gran finale mediatico con uno show nel salotto di Bruno Vespaallestito

Attacchi 'eccezionalmente intensi' nella notte a Kiev TGLA7

Dobbiamo farlo molto più velocemente.Stiamo preparando uno speciale sistema di azioni che aiuterà a sminare il territorio più velocemente dopo la disoccupazione”, ha detto Zelensky. Sono stati occupat ...Roma, 16 mag. (askanews) – La Russia ha lanciato un attacco aereo eccezionalmente intenso su Kiev nelle prime ore di oggi, utilizzando droni e probabilmente missili balistici, hanno riferito le ...