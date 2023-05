Attaccato da uno squalo tigre mentre pesca con il kayak. Riprende tutto con la sua GoPro

Momenti di terrore per un pescatore che si trovava a oltre un miglio al largo delle Hawaii. La scena è stata ripresa dalla GoPro 16 maggio 2023Il numero[...] Marozsan (la pronuncia è Marosciàn, più o meno) ha impiegato 33 match per avere ... Nel tie break ero sotto 1 - 4, e ho pensato che se gli restavo, magari l'ansia veniva ...... la cosa più triste è che c'erano artisti napoletani, non faccio nomi altrimenti diventa... c'è chi si è indignato per il trattamento riservato a Mia Martini, chi haAragozzini dicendo di ...

Attaccato da uno squalo tigre mentre pesca sul suo kayak: l ... Fanpage.it

Momenti di terrore per un pescatore che si trovava a oltre un miglio al largo delle Hawaii. La scena è stata ripresa dalla GoPro ...(LaPresse) Paura a Encino, sobborgo di Los Angeles, dove uno sciame di ape ha attaccato alcune persone. Due i feriti. Un volontario del Los ...