ATP Roma | Rune - Popyrin 6 - 4 | 7 - 5 | 6 - 4 | gli highlights

Il 20enne Holger Rune raggiunge per la prima volta i quarti di finale agli Internazionali BNL d'Italia, battendo Alexai Popyrin dopo quasi tre ore di lotta col punteggio di 6 - 4 5 - 7 6 - 4: guarda ...Lo statunitense non ha accettato che la sua partita contro Musetti sia continuata per diversi minuti nonostante il ...Storicamente, è il torneo che non mi sono mai perso perché amo giocare qui, essere a, e ho un ... L'ha annunciato che dal 2025 ci saranno le chiamate elettroniche in tutti i tornei. ...

ATP Internazionali Roma, Sinner-Cerundolo 4-4 in diretta: Musetti agli ottavi contro Tsitsipas, ko Sonego. Djokovic ai ... Sport Fanpage

Lorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali Bnl di tennis di Roma battendo in 3 set l’americano Frances Tiafoe . Alla ripresa della partita sospesa ieri sera per la piog ...L'incontro tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas che vale l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, al Foro Italico di Roma, si giocherà oggi, martedì 16 maggio, sul Campo ...