ATP Roma | perché Musetti e Sonego potrebbero giocare due oggi…e magari affrontarsi!

(Di martedì 16 maggio 2023) La pioggia ha interrotto il programma di ieri agli Internazionali d’Italia 2023 di tennis, quando c’erano due italiani in campo: Lorenzoera in vantaggio di un break nel terzo set contro lo statunitense Frances Tiafoe, mentre Lorenzoaveva perso il primo set contro l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Il tempo stringe ed oggi c’è la necessità, meteo permettendo, di concludere il programma del terzo turno e di far disputare tutti gli ottavi di finale: i vincitori dei due match dovranno quindi ritornare in campo in giornata, in coda al programma sul Centrale. Entrambi i match degli azzurri interrotti ieri, riprenderanno oggi, non prima delle 12.30, come secondo incontro dalle 11.00 sui rispettivi campi:ripartirà dal 5-7 6-4 2-1 e servizio contro Tiafoe sulla Grand Stand Arena, mentrericomincerà ...