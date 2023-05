ATP Roma | dove vedere Sinner-Cerundolo in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 16 maggio 2023) Janniktorna in campo quest’oggi, martedì 16 maggio, per il quarto turno dell’ATP. L’avversario odierno sarà l’argentino Francisco. In palio l’accesso ai quarti di finale contro il vincitore dell’ottavo di finale tra Casper Ruud e Laslo Dere. Di seguito le informazioni da conoscere sul’incontro train televisione e inin TV Il match del quarto turno dell’ATPsarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sky detiene i diritti TV in esclusiva di tutti i tornei Masters 1000 della stagione di quest’anno, ...