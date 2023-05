ATP Roma | dove vedere Musetti-Tsitsipas in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo la vittoria su Frances Tiafoe, Lorenzotorna in campo questa sera non prima delle ore 20:30 contro Stefanosnel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP. Doppio turno dunque per entrambi gli atleti, le cui rispettive gare erano state sospese ieri sera a causa dell’arrivo della pioggia sulla capitale. Lorenzo è chiamato a una nuova impresa, con gli appassionati di tennis che si augurano possa ripetere le gesta di Montecarlo, quando sempre al quarto turno il talento di Carrara riuscì ad eliminare il numero uno del mondo in rimonta. Di seguito le informazioni sul’incontrooggi in televisione e in...