Atp Roma | Djokovic approda ai quarti

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – Novakaidi finale degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il britannico Cameron Norrie, numero 13 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 29 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Dopo la vittoria su Norrie nella gara degli ottavi di finale del torneo di tennisdi, Novak Djokovic parla della sua condizione e del tifo per il Milan. Guarda il ...Dopo la sospensione di lunedì a causa della pioggia, ora sul Grand Stand c'è Musetti, che riparte avanti 2 - 1 nel terzo set con Tiafoe. Niente da fare per MUSETTI - TIAFOE 5 - 7, 6 - 4, 2 - 1 LIVETennis Nonostante la terra rossa non sia la superficie ideale, Daniil Medvedev è riuscito a centrare anche aalmeno gli ottavi di finale. Il tennista russo, in un'intervista rilasciata a ...

ATP Roma, Sonego ko con Tsitsipas. Musetti-Tiafoe agli Internazionali in diretta live Sky Sport

MASTERS ROMA - Dopo l'interruzione per pioggia del lunedì, Tsitispas era avanti di un set e si riprende con un Sonego più combattivo che mai. Non basta ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 La nostra Diretta LIVE finisce qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 14.28 Stefanos Tsitsipas ora affr ...