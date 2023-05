Atp Roma | altro italiano agli ottavi | ci sarà una supersfida

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 16 maggio 2023) Giornata didi finaleInternazionali, in campo tutte le teste di serie: Sinner contro Cerundolo, attesa per il big match Zverev-Medvedev PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Giornata didi finaleInternazionali d’Italia. Dopo la clamorosa eliminazione di ieri di Carlos Alcaraz, oggi tutte le teste di serie saranno in campo per conquistare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.