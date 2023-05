ATP Roma 2023 | super sfida Djokovic-Rune nei quarti di finale | Medvedev batte Zverev e Hanfmann stupisce

(Di martedì 16 maggio 2023) Nella giornata che ha visto l’uscita di scena di Jannik Sinner, in attesa della sfide conclusive tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas e tra Fabian Marozsan e Borna Coric, si tirano le somme di quanto accaduto negli Internazionali d’Italia. La battuta d’arresto dell’altoatesino contro l’argentino Francisco Cerundolo è una grande sorpresa, in parte motivata da una condizione di salute di Jannik che qualche dubbio l’ha lasciato. Tuttavia, grandi meriti al sudamericano (n.31 del ranking), capace di imporsi per 6-7 (3) 6-2 6-2. Cerundolo affronterà neidiil norvegese Casper Ruud. Lo scandinavo (n.4 del ranking) sembra essersi un po’ ritrovato e la netta affermazione contro il serbo Laslo Djere (n.62 del ranking) per 6-1 6-3 parla chiaro. Rimanendo in casa serba, Novak(n.1 del ranking) prosegue nell’avventura ...

...dichiarato come si stia impegnando al massimo per ottenere risultati anche sul rosso e qui a... Un matchal giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre ...... giustiziere di Jannik Sinner a, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti argentini dopo la sua grande vittoria negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia a. Ecco le sue ...Sinner parla del ko con Cerundolo: 'Da tanto non mi capitavano giornate così storte. Peccato sia successo a' Una giornataccia quella di oggi aper Jannik Sinner , che cade eliminato contro Francisco Cerundolo . Dopo aver vinto il primo set, l'altoatesino è naufragato mentre l'avversario ha preso il controllo della partita per non ...

Nole ha prevalso nel confronto molto teso e nervoso contro il britannico Cameron Norrie (n.13 ATP). Una partita, vinta dal campione nativo di Belgrado per 6-3 6-4, in cui Djokovic ha lamentato ...Condizioni lente, giornata fredda, esaltazione nella corrispondente situazione dell'avversario. Sono queste le chiavi della fine capitolina di Jannik Sinner. Roma perde il numero 1 d'Italia, sconfitto ...