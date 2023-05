ATP Roma 2023 | Sinner irriconoscibile | Cerundolo vince con merito e accede ai quarti

(Di martedì 16 maggio 2023) Condizioni lente, giornata fredda, esaltazione nella corrispondente situazione dell’avversario. Sono queste le chiavi della fine capitolina di Jannikperde il numero 1 d’Italia, sconfitto dall’argentino Francisco, numero 24 del seeding, per 6-7(3) 6-2 6-2; niente supersfida con Casper Ruud, dunque, dato che sarà il sudamericano a testare le ambizioni del norvegese. Il primo game è già molto lungo, conche prima ingaggia una dura lotta per trovare il break e poi, sull’1-0, ai vantaggi, s’inventa un incredibilente letteralmente dai fiori del Centrale, che quanto ad out tanto larghi non li ha. Arriva quasi improvviso il controbreak di, che riesce a trovare variazioni, dritto, palle corte per rientrare. Sotto unanuvolosa, ...

